OM : Guendouzi, Veretout, un problème pour l’Equipe de France?

Le banc de l’Equipe de France a souvent été ciblé comme l’une des grosses faiblesses du groupe appelé par Didier Deschamps. D’après la Chaîne L’Equipe, le staff ne l’entend pas vraiment de cette oreille.

Face à la Tunisie, Didier Deschamps a bien fait tourner son effectif pour laisser reposer ses titulaires. Défaite 1-0 des Bleus et la prestation des Français n’a pas vraiment convaincu les supporters ou le staff.

Le banc n’apporte pas de grandes garanties. Le staff le sait mais ce n’est pas trop dérangeant pour eux —

Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout font partie de ce banc de l’Equipe de France qui a forcément plus de lacunes que les titulaires. D’après le journaliste Romain Harent, envoyé spécial au Qatar pour suivre les Bleus pour la Chaîne L’Equipe, le staff a bien conscience de cet écart de niveau mais ne s’en inquiète pas plus que cela.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La condition pour que Karsdorp quitte l’AS Roma

« Le banc de L’Equipe de France, on va se demander si c’est un problème ou non… En tout cas le staff sait qu’ils iront au bout de la compétition avec ce onze type et un groupe élargit à 12/13 joueurs maximum. On l’a vu face à la Tunisie, les remplaçants ont un gap trop important avec les titulaires et ça n’apporte pas de grandes garanties. Le staff le sait mais ce n’est pas trop dérangeant pour eux. Didier Deschamps en a l’habitude. En 2018, ou à l’Euro 2016, il faisait pareil. Une fois qu’il avait trouvé son onze type, il n’en bougeait plus. En Coupe du Monde 2018, à partir des huitièmes de finale, il n’y avait plus que Fékir, Tolisso, Nzonzi qui pouvaient entrer. C’était vraiment un groupe d’une quinzaine de joueurs. Là on est partis sur la même chose en 2022. On l’a vu face à l’Angleterre, il n’y a que Coman qui est entré. Un seul changement sur les cinq possibles à 10 min de la fin. » Romain Harent – Source : La Chaîne L’Equipe (12/12/22)