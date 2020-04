Ex OM – Courbis : « Je ne comprend pas cette décision »

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a commenté la décision du gouvernement de mettre un terme à la saison en cours de football.

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraineur de l’OM Rolland Courbis a expliqué qu’il ne comprenait pas que le gouvernement ait choisi de mettre un terme à la saison en cours :

On fait quoi Si dans trois semaine ÇA S’AMÉLIORE ? — Courbis

» Ce que je n’ai pas compris ce n’est pas qu’on puisse arrêter le championnat, mais qu’on puisse prendre la décision aujourd’hui plutôt que fin mai.. .J’ai été surpris que le premier ministre ait pris cette décision sans en avoir discuté avec nos représentants du football. On pouvait repousser fin mai. Imaginons que dans les trois semaine à venir le virus s’arrête comme quelques chose de saisonnier. Si cela s’améliore dans trois semaine et que le championnat Allemand reprend ? On fait quoi pour la Ligue de champion ? On revient sur notre décision ? » Rolland Courbis — Source: RMC Sports