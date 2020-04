Ex OM : RIBÉRY VEUT ATTAQUER KARINE LE MARCHAND POUR « INJURE PUBLIQUE »

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Franck Ribéry souhaiterait porter plainte contre l’animatrice TV Karine Lemarchand qui s’est moqué de lui publiquement sur les réseaux sociaux.

Il a quelques jours, Karine le Marchand s’est moqué de l’ancien joueur de l’OM Franck Ribéry sur les réseaux sociaux via un photo montage où l’on pouvait lire : « Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits. »

Selon RMC Sport, l’international français a donc fait savoir via son avocat à la présentatrice de « L’amour est dans le pré » qu’il avait l’intention de porter plainte pour injures publiques :

Voici un extrait du courrier rédigé par l’avocat de Franck Ribéry à l’attention de Karine le Marchand publié par RMC Sport :

« Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit. Alors que vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est d’autant plus incompréhensible » Source : RMCSport