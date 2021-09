Ex OM : L’énorme coup de gueule de Rolland Courbis !

Tenu en échec face à l’Ukraine, l’Equipe de France a enchaîné un deuxième match nul consécutif lors de cette trêve internationale. De son côté, Rolland Courbis n’a pas compris les choix effectués par Didier Deschamps.

Samedi soir, l’équipe de France a de nouveau été tenue en échec lors de son match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face à l’Ukraine (1-1). Une deuxième contre-performance consécutive après le match nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi dernier. Lors de cette dernière opposition face aux Ukrainiens, Rolland Courbis n’a pas compris les choix opérés par Didier Deschamps et a tenu à s’en prendre à lui au micro de RMC. L’Equipe de France tentera de se rassure face à la Finlande demain soir.

Didier Deschamps est devenu normal et il va peut-être redevenir chanceux – Rolland Courbis

« À chaque fois, Didier nous remet son 4-3-3, pas plus tard que notre Coupe du monde. En 2018, nous avons un sélectionneur qui connaît son effectif de A à Z, avec ses qualités et ses défauts, et nous avons besoin d’un 4-3-3 ridicule ? Contre l’Australie, nous mettons un 4-3-3 avec Griezmann, Mbappé et Dembélé qui arrivent à faire quatre passes entre eux en 94 minutes. Nous changeons vite, sans expliquer aux joueurs ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Puis un match extraordinaire, qui te fait sentir que tu peux gagner la Coupe du monde contre le Danemark où il y a un 0-0 magnifique. Tout le monde s’embrasse dans les vestiaires. On va jouer contre une pauvre équipe d’Argentine, la pire équipe depuis ces 40 dernières années. Mais compte tenu de notre solidité défensive, nous faisons un magnifique 4-3, avec le but miraculeux de la Coupe du monde. Finalement, cette équipe solide n’en prend que trois contre les Argentins qui sont horribles. On frise la correctionnelle avec un tir qui frôle le but à la 94e minute. La modeste réflexion que j’ai fait après France-Suisse, c’est quoi la différence avec l’Argentine, qui était un match référence de nos champions du monde ? La seule organisation qui a permis à notre équipe de France de faire des résultats surprenants. Pour ceux qui pensent que la chance ne nous a pas abandonnées, ce n’est pas Didier Deschamps qui est devenu malchanceux. Didier Deschamps est devenu normal et il va peut-être redevenir chanceux. » Rolland Courbis – Source : RMC (05/09/2021)