Ex-OM: De Laurentiis regrette amèrement son choix Rudi Garcia et flingue le coach du PSG !

Nommé à la tête du Napoli lors du mercato estival suite au titre et au départ de Luciano Spalletti, Rudi Garcia n’a pas passé l’hiver. L’ancien coach de l’OM n’a pas laissé un souvenir impérissable au président du club italien.

En effet, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis a expliqué son choix de recruter Rudi Garcia. « A la fin, je suis allé sur Rudi Garcia qui, en Italie, était arrivé deuxième à deux reprises avec des vestiaires turbulents, plein de joueurs de haut niveau ». Mais ce dernier a vite déchanté et il regrette son choix. « J’aurais dû faire un coup de théâtre et dire: le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit: ‘moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match…’. J’aurais dû comprendre. Alors que j’ai préféré en rire. Le problème, c’est qu’il l’a répété plusieurs fois. J’ai contacté Luis Enrique. Lui, il a fait venir son entourage à Naples. Il m’a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d’argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus. »

