OM: Longoria confirme un montant entre 9 et 12M€ !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présent en conférence de presse pour dresser le bilan de la première moitié de saison, Pablo Longoria est revenu sur l’élimination de l’OM en barrage de Ligue des Champions face au Pana et surtout ses conséquences…

Longoria a même précisé que cette élimination et donc cette non participation à la Ligue des Champions a couté chère à l’OM. « On doit respecter la DNCG, y compris concernant la masse salariale. L’élimination en C1 cela nous a coûté entre 9 et 12M€. On doit contrôler notre masse salariale avant de savoir si l’on jouera la prochaine Ligue des Champions. On cherche la stabilité financière. »

L’élimination en C1 cela nous a coûté entre 9 et 12M€

#Longoria : « On doit respecter la DNCG, y compris concernant la masse salariale. L’élimination en C1 cela nous a coûté entre 9 et 12M€. On doit contrôler notre masse salariale avant de savoir si l’on jouera la prochaine Ligue des Champions. On cherche la stabilité financière. »… pic.twitter.com/cUlysHosmg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023



Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur sa plus grosse erreur lors du mercato estival.

Le président de l’OM Pablo Longoria, présent en conférence de presse pour faire le bilan de la première moitié de saison très agitée du club olympien entre la crise avec les supporters, le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso, est revenu sur sa plus grande erreur lors du mercato estival.

A LIRE AUSSI: OM: Veretout dresse le bilan de la première partie de saison

« Ma plus grosse erreur a été de ne pas avoir analysé la méthodologie de Tudor et du changement important qu’il y avait«

#Longoria : « On fait tous des erreurs. Ma plus grosse erreur ce n’est pas la nomination du coach mais c’est de ne pas avoir analysé la méthodologie de Tudor et du changement important qu’il y avait. On avait besoin de plus de stabilité… Dans le recrutement, il faut attendre la… pic.twitter.com/I5LnBLVmrK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2023

« On fait tous des erreurs. Ma plus grosse erreur ce n’est pas la nomination du coach mais c’est de ne pas avoir analysé la méthodologie de Tudor et du changement important qu’il y avait, a confié Longoria. On avait besoin de plus de stabilité… Dans le recrutement, il faut attendre la fin de la saison pour faire le bilan. Concernant la CAN, en L1 c’est 70 joueurs qui sont sélectionnés, c’est à analyser. L’OM est attractif sur le marché africain, cela serait dommage de ne pas en profiter » , a-t-il ajouté.