Ex OM : Décisif en finale, Gignac entre encore plus dans la légende !

Les Tigres d’André-Pierre Gignac ont remporté la Ligue des Champions de la Concacaf contre le Los Angeles FC (2-1), la nuit dernière à Orlando. L’ancien buteur de l’OM a marqué le but de la gagne à la 84e minute !

Il n’avait pas encore pu remporter ce titre avec les Tigres, André-Pierre Gignac a encore un peu plus marqué l’histoire du club mexicain. Après trois échecs en finale en 2016, 2017 et 2019, le club de Monterrey a gagné la Ligue des Champions de la Concacaf. C’est pourtant le Los Angeles FC qui avait ouvert tardivement le score par Rossi (61e), mais Ayala (72e) et Gignac (84e) ont inversé la tendance…

Ahí esta la PINCHE Copa!! Promesa cumplida 🙏🏻🇶🇦 pic.twitter.com/zh0NPwtZTm — Gignac Andre-pierre (@10APG) December 23, 2020

Enfin, nous avons gagné cette put… de coupe, les gars — Gignac