Ex OM: Des débuts encourageants pour Payet avec Vasco de Gama !

Dimitri Payet, ancien numéro 10 de l‘Olympique de Marseille, a disputé ses premières minutes avec Vasco de Gama dimanche soir à Bahia (1-1) lors de la 22e journée du championnat brésilien.

Le milieu offensif de 36 ans est entré en jeu en début de seconde période. Même s’il n’a pas été directement impliqué sur l’égalisation de son équipe obtenue à la 63e sur pénalty, le Français s’est déjà fait remarquer par ses prises de balles rapides et sa belle qualité de passe (13 réussies sur 19). Le Réunionnais aurait même pu offrir le caviar décisif après une récupération de balle et un relais dans la surface mais son coéquipier Jair n’a pas réussi à conclure. « Il a vraiment réussi des bons débuts, estimait le journaliste André Rizek à l’issue de la rencontre. Il a redonné de l’espoir à son équipe et a démontré qu’il pouvait changer les choses. C’est un joueur qui a de la personnalité et qui va faire la différence. »

