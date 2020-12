Ex-OM : Des louanges pour Maxime Lopez !

Maxime Lopez a quitté l’Olympique de Marseille cet été en prêt avec option d’achat pour Sassuolo. Il a retrouvé des sensations et une place de titulaire ainsi que plusieurs joueurs français dans l’effectif…

Parmi eux, Grégoire Defrel, cité à l’OM il y a plusieurs années, qui s’est confié à Foot Mercato. Il n’a que des mots positifs pour les deux Marseillais de l’effectif, Jérémie Boga et Maxime Lopez !

Maxime ? C’est un joueur qui sait jouer au foot !

« Franchement Boga est un grand talent. Moi quand je suis revenu à Sassuolo, je ne vous cache pas que je ne le connaissais pas beaucoup. Il m’a bluffé, il a montré à toute la Serie A ses qualités. Comme vous avez dit, au niveau dribble il est presque imprenable, des fois ils sont obligés de se mettre à 2 ou 3 pour lui prendre la balle et ils n’arrivent pas à lui prendre le ballon. Tout le monde en parle en Italie. Il est vraiment très fort. Maxime s’est très bien intégré. Ça nous a fait du bien, c’est un joueur qui sait jouer au foot et on avait besoin de renfort au milieu. Il n’est pas très grand, mais il fait beaucoup de bien à notre milieu. Pour l’adaptation, c’est vrai qu’il est beaucoup avec Jérémie, vu que ce sont deux gars de Marseille, ils s’entendent très bien. On est souvent ensemble tous les trois, on est pas mal entre Français avec le Marocain Medhi Bourabia aussi. » Grégoire Defrel – Source : Foot Mercato