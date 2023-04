Ex OM : « Deschamps m’a niqué mon rêve ! »

Samir Nasri était l’invité de l’émission « Zack en roue libre » et est revenu sur le douloureux épisode de la Coupe du Monde 2014. Auteur d’une très bonne saison en Premier League avec Manchester City et champion d’Angleterre, Didier Deschamps préfère pourtant l’écarter du groupe. Neuf ans plus tard, l’ancien Marseillais ne l’a toujours pas digéré.

Samir Nasri rêvait de Coupe du Monde au Brésil. Auteur d’une saison solide, il casse tout en Angleterre où il est un pilier de Manchester City, l’équipe championne d’Angleterre. L’ancien milieu offensif de l’OM se voit déjà prendre l’avion avec les Bleus directions le Brésil, pourtant Didier Deschamps l’écarte de sa liste des 23. Dans l’émission Zack en roue libre, l’ancien Marseillais revient sur sa carrière mouvementée et n’a pas mâché ses mots envers le sélectionneur français lorsque son épisode en Equipe de France a été mentionné.

J’y ai quand même cru

« Il m’a niqué mon rêve, a confié neuf ans plus tard le Marseillais dans l’émission ‘Zack en roue libre‘. Mon truc, c’était de jouer une Coupe du monde, au Brésil en plus, le pays du foot. J’avais fait une saison de fou furieux, je me disais que j’allais aller au Brésil et que j’allais plier la Coupe du monde. J’y ai quand même cru, j’étais champion avec City, j’ai marqué en finale. »

Ce n’était pas justifié

Nasri poursuit : « La Coupe du Monde c’est le Graal, c’est le summum, je voulais la jouer. Quand j’ai vu les mecs qui y sont allés à ma place, j’ai pété les plombs. Je me suis dit : ‘lui, il se fout vraiment de ma gueule’. On en a jamais reparlé, pendant deux ans j’ai vraiment eu la haine parce que pour moi ce n’était pas justifié, pas mérité de ne pas avoir été appelé, parce que j’ai tout fait pour pouvoir y être. Il a fait des choix, je ne lui souhaite pas de mal. »

A lire aussi : OM : « Tudor ? L’homme est imbuvable … l’entraîneur ne se remet jamais en question »