Ex OM : Deschamps met en avant la grosse prestation de ce joueur face à l’Irlande !

« Il y a beaucoup de positif avec six points, cinq buts et aucun encaissé. Le calendrier ne nous avait pas fait de cadeaux avec les Pays-Bas d’entrée et l’Irlande. On a été moins rayonnant aujourd’hui que vendredi. On a eu moins d’occasions mais il faut gagner ces matches. L’équipe a affiché un très bon état d’esprit et du caractère. Il y a l’arrêt de Mike. Il vaut un but. On a su répondre et étant moins brillant qu’au premier match. L’Irlande a bien défendu. Je suis content et fier de ce groupe face à deux adversaires comme ça. C’est vraiment bien d’avoir déjà pris ces six points. (…) C’est un arrêt exceptionnel. Mais je ne suis pas surpris. Je sais ce qu’il est capable de faire. Hugo était aussi capable de tels arrêts dans son genre. Mike possède toutes les qualités, l’envergue et le mental. C’est un leader. Il y avait déjà le penalty arrêté contre les Pays-Bas. Mais cet arrêt vaut encore plus cher. Je n’avais pas de doutes et d’incertitudes pour la succession. Quand Mike est en pleine possession de ses moyens, c’est du très haut niveau. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse, l’Equipe (27/03/23)