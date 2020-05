Ex OM: Didier Deschamps monte au créneau face à Aulas

L’ancien entraineur marseillais s’est exprimé sur l’arrêt définitif de la Ligue 1. Didier Deschamps salue la décision gouvernementale qui ne plaît pas du tout à Jean-Michel Aulas…

Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas la décision d’arrêter le championnat de France. Ce dernier multiplie les recours afin de continuer la saison. Le sélectionneurs des bleus Didier Deschamps se montre quant à lui favorable à cet arrêt de la Ligue 1, dans un entretien accordé au Parisien.

Il faut accepter– Deschamps

« C’est une décision du gouvernement, qui me paraît cohérente et sage. Il faut l’accepter. Je ne veux pas passer pour un donneur de leçons. Si je ne me suis pas exprimé sur ce sujet, c’est parce que ce n’est pas mon rôle, parce que je n’avais aucune envie de me mettre en avant, ni de participer à des débats sans fin. Une seule personnalité du football est au-dessus de la mêlée, c’est le président de la Fédération. Mon président est dans son rôle et sait très bien prendre les bonnes décisions au bon moment quand la situation l’exige. Heureusement pour le football français. » Didier Deschamps— Source: Le Parisien