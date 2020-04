Ex OM: Deschamps réplique face aux critiques !

L’ancien joueur et entraineur marseillais Didier Deschamps, a répondu aux critiques sur la façon de jouer de l’Equipe de France

Championne du monde 2018, cette Equipe de France ne plait pas à tout le monde. Mais peu importe, pour Didier Deschamps un entraîneur est jugé sur ses résultats.

Il y a différentes façons de gagner des titres– Deschamps

Il a accordé un entretien au journal L’Equipe:

« Ce n’est pas du tout moteur pour moi. Peu importe le nom des entraîneurs passés, on ne peut pas faire pareil. Il faut avoir ses propres convictions et savoir s’adapter à la situation et aux joueurs dont on dispose. Le maître mot, c’est ça : s’adapter. Tout entraîneur est jugé sur ses résultats. Il y a différentes façons de gagner les titres. Est-ce plus valorisant en jouant d’une façon plutôt qu’une autre ? Je suis convaincu qu’il n’y a pas qu’une seule voie. On peut reprendre l’exemple de l’Espagne, double championne d’Europe et championne du monde avec une grande possession. Lors de la Coupe du monde 2010, elle a marqué huit buts, alors qu’elle a eu systématiquement le ballon. Ce qui signifie qu’elle n’a pas été extrêmement efficace. Il y a du bon partout, il faut se l’approprier et s’adapter en fonction des joueurs qu’on a. » Didier Deschamps— Source: L’Equipe