OM : Payet explique comment et pourquoi il utile ce geste inventé par Zidane !

Dans l’émission Transversales « Dribbleurs » sur RMC Sport 1, Dimitri Payet évoque la roulette geste technique inventé par un certain Zinedine Zidane…

Dans un numéro spécial « Dribbleurs » de l’émission Transversale, diffusé sur RMC Sport, le meneur de jeu de l’OM, Dimitri Payet décortique un geste technique qu’il aime particulièrement utiliser dans certaines situations. Un geste inventé par un certain Zinédine Zidane : La roulette.

« C’est un geste qui a été inventé par un Monsieur. C’est presque bizarre à dire mais quand je vais perdre la balle car elle est trop loin, je vais la cherche en la tirant, et ensuite en me retournant j’essaie de repartir de l’autre côté. C’est un geste que j’utilise vraiment quand c’est vraiment limite on va dire… » Dimitri Payet – Source RMC Sport