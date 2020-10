Ex OM : Deschamps se fait dézinguer par Ménès et Riolo…

Ce dimanche soir, l’Equipe de France a affronté le Portugal pour le compte de la Ligue des Nations. Un match qui n’a pas du tout plu aux deux consultants de RMC et Canal +, Daniel Riolo et Pierre Ménès.

Après une très large victoire de l’Equipe de France face à l’Ukraine (7-1), les Bleus ont reçu le Portugal ce dimanche soir pour le compte de la Ligue des Nations. Une rencontre qui s’est terminée sur le score de 0-0 avec des Français assez décevants sur le plan offensif.

LA FRILOSITE OFFENSIVE POINTEE DU DOIGT…

Sur leurs comptes Twitter, Pierre Ménès et Daniel Riolo ont commenté le match et plus précisément les décisions de Didier Deschamps, sélectionneur de l’Equipe de France. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est fait vivement critiqué par les deux consultants à cause de sa frilosité offensive.

Ménès : Surtout pas 3 attaquants en même temps avec Deschamps. Surtout pas

Riolo : Pourquoi faire ? Tu perds pas non ? C’est le principal… enfin il paraît…

