Ex OM : Deux anciens Marseillais champions d’Europe ! Ocampos fait le show

Anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos et Karim Rekik ont soulevé l’Europa League ce mercredi soir ! L’attaquant argentin s’est illustré par son penalty tiré lors de la séance de tirs au but !

Ce mercredi soir, le FC Séville a remporté l’Europa League face à l’AS Roma. Les deux anciens marseillais Karim Rekik et Lucas Ocampos ont joué cette rencontre. L’Argentin s’est d’ailleurs illustré une première fois avec une passe décisive pour revenir au score et sur son penalty fantasque !

L’image a fait le tour des réseaux sociaux où l’on voit l’ancien ailier gauche de l’OM tirer son penalty à l’aveugle, sans regarder le ballon ni les buts et quand même le mettre au fond ! Un joli geste qui restera forcément dans les mémoires. Ocampos a remporté ce mercredi sa deuxième Europa League avec le FC Séville depuis son départ de Marseille.

A LIRE AUSSI : OM : Réunion avec Tudor et son agent… réponse imminente !

Lucas Ocampos took a no-look penalty 🥶 pic.twitter.com/NildZiW0Gq — B/R Football (@brfootball) May 31, 2023

Mourinhi détruit l’arbitre de la finale

Après la rencontre, José Mourinho a perdu son sang froid en conférence de presse. Le coach portugais de l’AS Roma n’a pas apprécié l’arbitrage d’Anthony Taylor. « J’avais dit qu’on sortirait gagnants ou morts. On est morts, morts de tout, de fatigue. Un résultat injuste avec des épisodes contre nous. L’arbitre semblait espagnol, des jaunes de partout. Lamela devait être expulsé (…) Vu que Monsieur Taylor est un grand arbitre, j’espère qu’il n’arbitrera qu’en C1 et plus en C3, comme ça il fera des m… comme ce soir uniquement en C1. Je veux rester mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai marre d’être entraîneur, communicant, le porte-parole du club, d’être celui qui dénonce d’avoir été volé. Je veux me battre pour plus, je veux des garanties (…) Je veux rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. la saison prochaine on ne jouera pas la Ligue des champions, peut-être mieux, c’est paradoxal, mais on n’est pas prêt pour la Ligue des champions. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa. »