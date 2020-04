Ex OM: Di Meco fracasse l’attitude des joueurs de Ligue 1 !

Dans un communiqué publié hier dans le journal le Monde, le syndicat des joueurs de football professionnel français (L’UNFP) a fait savoir qu’il était contre l’idée de terminer la saison 2019-2020. Une chose que ne comprend pas Eric Di Meco…

L’UNFP a clairement expliqué que les joueurs étaient contre l’idée de terminer la saison, notamment pour des risques de blessures en devant jouer tous les trois jours. Une aberration pour l’ancien olympien Eric Di Meco…

Hormis avoir des crampes, il risque quoi le footballeur ?– Di meco

Il s’est exprimé au micro de RMC:

« Il y a une erreur de communication de l’UNFP. Aujourd’hui, l’économie est à l’arrêt dans tous les domaines. Les gens veulent reprendre le boulot même en prenant des risques, et les footballeurs eux ne veulent pas reprendre, alors que ce sont des privilégiés. Les joueurs ont peur de mourrir, c’est normal pour tout le monde ça. Mais hormis avoir des crampes, il risque quoi le footballeur ? Si on ne rejoue pas, les recettes des droits TV ne tombent pas, donc les stars qui profitent des droit TV sont prêts à faire l’impasse des droits TV ? C’est une économie le football, il y a des restaurateurs qui veulent reprendre dans 20 m2, je ne comprend pas pourquoi les footballeurs ne veulent pas reprendre. Si le championnat ne reprend pas, est-ce que les joueurs et l’UNFP vont aider les clubs à ne pas mourrir ? » Eric Di Meco— Source: Team Duga