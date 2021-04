Ex OM : Di Meco dézingue cet ancien coach marseillais « ça finit toujours un peu mal avec lui »

Sur RMC ce lundi soir, Eric Di Meco est revenu sur la période difficile que vit Lyon. Selon lui, tout cela est de la faute de Rudi Garcia !

En bonne posture dans le classement de la Ligue 1 pour être champion, Lyon a perdu des points lors des dernières journées.

Garcia devrait faire jouer la concurrence — DI MECO

Eric Di Meco a commenté cette période difficile des Lyonnais au micro de RMC. Selon l’ancien défenseur marseillais, cette mauvaise période est due à un problème de coaching de la part de Rudi Garcia.

“Les Lyonnais risquent d’être les dindons de la farce alors qu’ils ont l’effectif et ils ont eu le calendrier pour finir sur le podium. Surtout, ce sont les prestations des Lyonnais qui inquiètent. Sur les compositions d’équipes, le jeu lyonnais inquiète aussi. On a l’impression que c’est inéluctable. Garcia devrait faire jouer la concurrence. On voit toujours les mêmes joueurs devant alors que l’équipe a du mal à marquer. Pourtant, Garcia a les leviers pour finir sur le podium. Lyon ne peut pas se permettre de ne pas jouer la Ligue des champions une deuxième année de suite. Malheureusement, quand il passe dans les clubs, ça finit toujours un peu mal avec Rudi » Eric Di Meco – Source : RMC (05/04/21)