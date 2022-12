Ex OM : Di Meco pousse un énorme coup de gueule sur la Coupe du Monde des Bleus !

L’Equipe de France a perdu ce dimanche aux tirs au but face à l’Argentine en finale de Coupe du Monde. Eric Di Meco ne comprend pas le débat autour d’une parade aux Champs-Elysées.

Ce dimanche, les Bleus ont perdu leur rencontre face à l’Argentine en finale de Coupe du Monde. C’est donc Lionel Messi qui a soulevé le troisième trophée des Argentins dans cette compétition. Sur RMC, le débat tournait autour d’un probable défilé des joueurs sur les Champs Elysées pour rendre hommage à leur beau parcours au Qatar. Pour Eric Di Meco, la question ne doit même pas se poser !

Vous avez vu ça où ! Ça n’existe pas ça — Di Meco

« On est un grand pays de foot. En 24 ans, on a fait quatre finales de Coupe du monde. On n’est plus les champions du monde des matchs amicaux, on est un grand pays. Les Allemands, vous croyez qu’ils défilent quand ils perdent une finale ? Vous avez vu ça où ! Ça n’existe pas ça » Eric Di Meco – Source : RMC (18/12/22)

Deschamps fera une annonce sur son avenir !

Après une énorme déception lors de la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps doit déjà se positionner sur son avenir. Le sélectionneur restera-t-il encore sur le banc des Bleus? D’après son agent Jean-Pierre Bernès, il prendra sa décision et la livrera au président de la FFF en janvier.

« C’est une décision importante. Ça concerne son avenir. C’est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout. C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre. » Jean-Pierre Bernès – Source : RMC (19/12/22)