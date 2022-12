Mercato : Une piste de Longoria déjà à oublier?

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Bartosz Berezinsky. L’international polonais devrait finalement filer vers le Napoli !

Pablo Longoria a bien prospecté pendant cette compétition de la Coupe du Monde au Qatar. Le président marseillais a notamment coché les noms des Marocains Amrabat et Ounahi. En plus de ces dossiers, l’Espagnol s’est lancé à l’assaut de Bartosz Berezinsky.

L’international polonais de la Sampdoria s’est montré durant la compétition et plairait à Pablo Longoria afin d’épauler Jonathan Clauss. Cependant, ce dossier parait de plus en plus compliqué. Ce samedi, c’est le très bien informé Fabrizio Romano qui confirme que le Napoli s’apprête à faire signer Berezinsky pour le mercato hivernal. Un coup dur pour l »OM !

Napoli are preparing documents for Bartosz Bereszinsky deal as new right back fro Sampdoria, then club will be focused on Kim Min-Jae new contract. Talks will take place in 2023 🇰🇷 #transfers

Napoli will try to change the current release clause. But Kim won’t leave in January. pic.twitter.com/QkptI0bDAY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2022