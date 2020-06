Ex OM: Di Meco rassuré par la déclaration d’Eyraud

Jacques-Henri Eyraud a déclaré que Payet, Thauvin, et Mandanda seraient marseillais la saison prochaine. Une bonne chose pour Eric Di Meco…

La déclaration du président marseillais sur le mercato estival a rassuré Eric Di Meco, il s’est exprimé au micro de RMC :

ça part pas en vrille– Di Meco

« Imagine qu’on apprend aujourd’hui que Payet, Thauvin, et Mandanda partent aujourd’hui, on serait catastrophé. Là c’est un message fort envoyé, surtout qu’il y a eu la rumeur de la braderie de Thauvin. A l’arrivée, lui veut rester et jouer la Ligue des Champions avec l’OM. Affirmer ça aujourd’hui c’est un message fort envoyé au vestiaire, ça peut retenir certains joueurs qui ont des envies de départ. Après on connait les problème financiers de l’OM, il va falloir faire des coups judicieux comme l’année dernière. Tu recrutes un mec par ligne et tu gardes tes cadres, et pour moi ça part pas en vrille. » Eric Di Meco-– Source: RMC