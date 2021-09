Ex OM : Di Meco s’échappe avec Rothen concernant Griezmann

Suite aux performances d’Antoine Griezmann en Équipe de France, Eric Di Meco et Jérôme Rothen ont eu un échange musclé lors de l’émission « Rothen s’enflamme » hier soir sur RMC.

Alors que la trêve internationale ne semble pas se passer comme prévu, les performances de l’Équipe de France font débat. En effet, les Bleus restent sur deux contre-performances consécutives face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1) dans les qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Si la France est toujours première de son groupe, beaucoup de questions se posent sur le niveau actuel de certains joueurs et sur les choix de Didier Deschamps.

Hier soir, Jérôme Rothen et Eric Di Meco ont eu un échange musclé lors de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC au sujet des performances d’Antoine Griezmann. L’ancien parisien et l’ancien marseillais ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur son niveau actuel.

🎙 @RothenJerome : « Griezmann, c’est devenu Matuidi ! » 🎙 Di Meco : « Et alors, t’as pas de respect pour Matuidi toi ? Justement, Matuidi, il nous manque ! » 🇫🇷💥 Echange musclé entre Rothen et Di Meco sur les performances d’Antoine Griezmann en équipe de France #RMCLive pic.twitter.com/xbHtV1JODr — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 6, 2021

« Matuidi nous manque dans l’équipe ! » – Eric Di Meco

« On est fou dans ce pays, on pleure à longueur d’années. On a les cagoles du foot qui ont fait 3 bons matchs qui se prennent pour les inventeurs du vaccin contre le Covid. Tu n’as pas de respect pour Matuidi toi ? Moi j’ai beaucoup de respect pour Matuidi justement. Il nous manque dans l’équipe ! Leader technique, c’est un mot que vous avez inventé pour faire beau à la radio et à la télé, ça ne veut rien dire. Ce mec là, il s’est jamais planqué quand il a été bon parce qu’il a été décisif et là il se planque pas même s’il est moins bien contrairement à certains. » Eric Di Meco – Source : RMC – Rothen s’enflamme (06/09/2021)

« Griezmann c’est devenu Matuidi » – Jérôme Rôthen

« C’est honteux de dire ça. Griezmann c’est devenu Matuidi. Matuidi n’a jamais été un leader technique. C’est Zidane qui a inventé ce terme et derrière j’ai pris le relais. Je ne peux pas te laisser dire ça Eric. » Jérôme Rothen – Source : RMC – Rothen s’enflamme (06/09/2021)

L’absence de Giroud est une mini punition déguisée – Daniel Riolo

« Il a bien dit « Je n’ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit ». Donc Benzema n’a pas fréquenté l’Equipe de France pendant 6 ans, ce n’était pas une position radicale. S’il y a encore des défenseurs de Didier Deschamps, je les invite à téléphoner et à m’expliquer pourquoi à ce point ils le défendent. Didier Deschamps n’a pas à nous respecter plus, nous les journalistes. Et nous, on n’a pas à demander plus de respect. Il est juste sélectionneur de l’Equipe de France, il parle à tous les Français à travers nous. Donc avec ce genre de propos, il prend tout le monde pour des imbéciles, tous les Français qui supportent les Bleus. Il ne peut pas dire qu’il n’a jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. C’est un énorme mensonge parce que c’était une position radicale de ne pas convoquer Benzema pendant 6 ans. Il n’a pas voulu prendre Giroud car pour lui « c’est le moment de tourner la page, ce qu’il a fait en Equipe de France c’est magnifique, on a été champion du monde avec lui, c’est formidable. La page doit être tournée, au revoir. » Ce qu’il a fait à Benzema pendant 6 ans, il est en train de le faire avec Olivier Giroud. Une sorte de mini punition déguisée qu’on ne comprend pas trop. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (26/08/2021)