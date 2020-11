Ex OM : Digne blessé, grosse opportunité pour Nkounkou ?

Formé à l’Olympique de Marseille, Niels Nkounkou s’est engagé cet été avec Everton. Le jeune latéral gauche a déjà disputé plusieurs matchs et semble impressionner les observateurs. L’ancien minot pourrait maintenant profiter d’une blessure à une cheville de Lucas Digne pour avoir plus de temps de jeu…

Touché à une cheville lors d’un entraînement, Lucas Digne, le latéral gauche d’Everton et de l’équipe de France, devrait être opéré et ne retrouver la compétition qu’en 2021. Les premiers examens ne seraient pas très rassurants pour le latéral gauche et vice-capitaine des Toffees. Son absence serait d’ores et déjà estimée à deux mois

Niels Nkounkou pour pallier à cette blessure ?

Pour son premier match en professionnel comme titulaire en coupe de la Ligue face à Salford, l’ancien Olympien a été élu « Homme du match ». Il s’est particulièrement distingué lors de cette rencontre. Suite à la blessure de Lucas Digne, Carlo Ancelotti pourrait ainsi donner plus de temps de jeu dans les semaines à venir au jeune joueur. L’équipe du tacticien italien qui évolue dans un 3-4-3, Niels Nkoukou (18 ans) pourrait donc venir se placer en tant que latéral gauche. Une grosse opportunité pour le latéral gauche qui n’a pas été convaincu par le projet marseillais et qui n’a donc pas accepté l’offre de contrat pro de son club formateur…