Ex OM : Dimitri Payet se fait dézinguer au Brésil !

Parti au Brésil où il est en train de gagner le cœur des supporters du Vasco de Gama, Dimitri Payet s’est fait découper par une légende du club ! L’humiliation face à Flamengo a du mal à passer !

Vasco da Gama s'est fait humilier par Flamengo 6 buts à 1. Une humiliation que l'ancienne gloire du Vasco, Edmundo a bien du mal à avaler, il a dézinguer au passage Dimitri Payet qui selon lui s'est caché lors de cette rencontre. Des déclarations fracassantes relayées par Globoesporte.

Un joueur vedette qui ne prend pas ses responsabilités… Payet n’a encore rien fait pour Vasco

« Le match a été gagné au milieu de terrain. Les stars de Flamengo étaient au milieu de terrain, et les stars de Flamengo ont pris leurs responsabilités. Contrairement au joueur vedette de Vasco, qui s’est caché pendant le match. Flamengo est mieux organisé, il a plus d’argent, un plus gros budget, mais il a un projet sportif. Le résultat a été ce que nous avons vu. Vasco n’a pas le même raisonnement et a fait de mauvaises recrues. Un joueur vedette qui ne prend pas ses responsabilités. Il jouit du prestige des supporters sans rien faire. Payet n’a encore rien fait pour Vasco. Il se distingue dans un match contre une petite équipe du Carioca, il fait une passe dans un match contre Vitória, mais c’est très peu ».



Après son retour à l’OM, Dimitri Payet est parti au Vasco de Gama au Brésil. Le milieu offensif reprend du plaisir à jouer et a marqué quelques jolis buts avec sa nouvelle équipe. Avec les noirs et rouges, il a réussi à gagner le coeur des supporters qui l’apprécient énormément et lui montrent à chaque match. Bientôt, il ne sera plus la seule star ! En effet, l’ancien joueur de Liverpool, du FC Barcelone et du Bayern Munich, Philippe Coutinho, va s’engager librement avec le club brésilien ! Un énorme renfort offensif avec qui Payet pourra combiner pendant les rencontres.

La très flatteuse comparaison de Gomis sur Payet

Invité de Zack Nani, Gomis est revenu sur la carrière et surtout le talent de Dimitri Payet. Selon l’ancien attaquant marseillais, Payet n’a pas exploité son plein potentiel.« Dimitri Payet, c’était très fort. C’était un joueur de classe mondiale. Il fait une grande carrière, mais il aurait dû être au niveau de De Bruyne. Quand il était à West Ham, il revient à Marseille par amour, mais il aurait dû jouer dans les plus grands clubs comme Manchester United ou Chelsea. Il savait tout faire : dribbler, passer, marquer, pied droit ou pied gauche »

« Mets tes qualités au service de l’équipe, et ton talent fera le reste »

« Entre Payet et Thauvin y’a toujours eu une petite animosité. Donc je dois montrer, quand c’est aussi Thauvin, je dois lui dire la vérité. Et donc je me fâche avec Thauvin mais il a du caractère, de la personnalité donc il me répond devant tout le monde et moi je le prends et je lui dis « oh tu me parles pas comme ça ». Je l’amène dans un coin, on s’enferme et là je il pense que je vais me fâcher avec lui, on entend l’équipe dire « arrêtez ils vont se battre et tout, venez », et là je lui fais un gros câlin. »

« Je lui dis « je veux pas devant tous les autres te faire comme ça mais tu ne dois pas répondre. On est une équipe et tu te dois de respecter les consignes de l’équipe. Après tu mets tes qualités au service de l’équipe, et après tu as ton talent, il fera le reste, ça va venir. Mais ne force pas quand tu dois faire l’enroulée. Si y’a quelqu’un, fais la passe, une ou deux fois on va te donner l’espace et tu enroules. Respecte le jeu. C’est pour ça que je t’ai engueulé, pas parce que tu ne m’as pas fais la passe. »