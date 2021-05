Ex OM : Djellit se paye Rudi Garcia…

L’Olympique de Marseille s’est qualifié hier pour la Ligue Europa en terminant 5e du classement de Ligue 1. Lyon disputera également cette compétition l’an prochain. Le club rhodanien va se séparer de son entraîneur Rudi Garcia.

Les lyonnais avaient les cartes en main ce dimanche pour terminer sur la troisième marche du podium synonyme de Ligue des champions. Ils se sont fait renverser par Nice (2-3à à domicile et termine ainsi quatrième derrière Monaco. Le club de jean Michel Aulas jouera donc comme l’OM la ligue Europa la saison prochaine. Un gros coup dur de plus sur le plan sportif et financier.

Au terme de la rencontre, Rudi Garcia a annoncé son départ. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille ne sera pas prolongé comme il le désirait. Ce dernier n’a jamais fait l’unanimité à Lyon bien au contraire. Les supporters ne l’ont jamais vraiment accepté. Les relations avec son directeur sportif, Juninho, ont toujours été froides. Son départ semblait donc acté depuis très longtemps.

Sur son compte Twitter le journaliste Nabil Djellit n’a pas été tendre avec l’ancien coach de Lille et de l’OM : « Après avoir plombé l’OM, Rudi Garcia a coulé l’OL. Terminator, » a ainsi déclaré le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe.

Après avoir plombé l’OM, Rudi Garcia a coulé l’OL. Terminator. pic.twitter.com/bbkhGIsFZ3 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 24, 2021

