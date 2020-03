Ex OM: Doria révèle comment un joueur du PSG l’a aidé !

L’ancien défenseur brésilien de l’Olympique de Marseille Matheus Dória, a affirmé qu’un joueur l’avait beaucoup aidé. Et il s’agit d’un cadre du PSG…

Matheus Doria a quitté l’Olympique de Marseille en 2018 pour rejoindre le club mexicain Santos Laguma. Les dirigeants marseillais avaient cédé le brésilien contre la modique somme d’environ 2 millions d’euros. Son expérience marseillais ne s’est pas très bien passée, en il effet il a joué seulement 33 matchs en 2014 et 2018. Le brésilien est revenu sur l’aide de son compatriote Thiago Silva lors de son arrivée en France.

Thiago Silva m’a aidé– Doria

Il s’est exprimé pour TUDN, un média mexicain :

« Je ne peux pas dire que c’est un ami comme celui qui passerait à la maison pour partager un bon dîner, mais je le considère comme un ami, car il m’a très bien reçu, lorsque je suis allé en France. Il était mon rival, car il jouait au PSG et moi à Marseille, une des plus grandes rivalités. Il m’a aidé, il m’a envoyé des messages et m’a dit ce dont j’avais besoin. » Matheus Doria— Source : TUDN