Ex OM : Dugarry flingue le Real concernant Mbappé !

Lors de son intervention dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a pris la défense de Kylian Mbappé face aux difficultés qu’il rencontre au Real Madrid.

Bien que l’ex-international français passé par l’OM ait souvent critiqué le joueur, il a nuancé son jugement en soulignant que le club madrilène avait peut-être recruté Mbappé au mauvais moment. « Le Real l’a peut-être pris au mauvais moment. Il n’y avait pas besoin de le recruter à ce moment-là. Mais ils l’ont fait, pensant que son talent suffirait. Ils se sont trompés en sous-estimant ses défauts et ses qualités », a expliqué Dugarry. Il a ajouté que Mbappé doit apprendre un nouveau rôle et que des joueurs comme Toni Kroos manquent pour l’aider à briller.

A lire : OM : C’est confirmé pour Balerdi et Rulli !

Dugarry critique le choix du Real et la tactique d’Ancelotti

L’ancien champion du monde a également critiqué l’équilibre tactique du Real Madrid, désignant Carlo Ancelotti comme le principal responsable des difficultés de Mbappé. Selon lui, l’équipe n’est pas structurée pour mettre en valeur l’attaquant français. « Cette équipe est mal équilibrée. Ce n’est pas fait pour servir ton avant-centre. Il faut lui amener le ballon le plus près possible de la surface. Il n’est pas utilisé dans sa meilleure position. Le responsable, c’est Ancelotti », a insisté Dugarry, affirmant qu’il faudra du temps pour que Mbappé s’adapte à ce rôle.



Cependant, Jérôme Rothen, ancien coéquipier de Mbappé en équipe de France, a vivement réagi et rejeté cette analyse. Selon Rothen, les problèmes du Real Madrid sont liés à la présence de Mbappé, qui perturbe l’équipe. « Le Real a tout gagné la saison dernière avec un collectif solide. Mais cette saison, tout a changé. Mbappé cristallise ce malaise. Sa présence fait déjouer certains joueurs, d’autres ont vu leur rôle changer ou ne jouent même plus », a-t-il souligné. Rothen estime que Mbappé, bien que n’étant pas le seul responsable, ne répond pas présent et n’apporte pas ce qu’on attend de lui.

Ainsi, les deux consultants offrent des points de vue diamétralement opposés : Dugarry plaide pour une approche plus patiente et tactique, tandis que Rothen met en cause l’attitude du joueur. Si la situation de Mbappé au Real Madrid reste complexe, le débat sur sa place dans l’équipe ne semble pas près de se calmer.