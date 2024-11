OM : C’est confirmé pour Balerdi et Rulli !

Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli ont été retenus par Lionel Scaloni pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde avec l’Argentine. Leur sélection confirme non seulement leur importance au sein de l’Olympique de Marseille, mais aussi leur statut de piliers dans la défense et la cage de l’Albiceleste.

L’OM continue d’avoir une belle présence en équipe nationale argentine, avec deux de ses joueurs retenus pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde. En effet, après l’absence de Valentin Carboni, Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli ont été appelés par le sélectionneur Lionel Scaloni pour affronter le Paraguay le 14 novembre et le Pérou le 19 novembre. Ce duo de l’Olympique de Marseille maintient ainsi la présence du club au sein de l’Albiceleste, après un début de saison prometteur en Ligue 1 et sur la scène internationale. Ces matchs de qualification sont essentiels pour l’Argentine dans sa quête d’une place au Mondial.

#SelecciónMayor 📋 Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/qWxU4ryLer — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 5, 2024

Cette saison, Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli jouent un rôle crucial à l’OM, contribuant largement aux solides performances de l’équipe. Balerdi, en défense, n’a pas retrouvé la force et la sérénité de la saison dernière afin de sécuriser la défense. Le capitaine change souvent de binôme et la défense manque de stabilité. De son côté, Gerónimo Rulli, arrivé cet été, apporte une stabilité rassurante dans les cages. Le gardien argentin, avec ses réflexes aiguisés et son expérience, a rapidement gagné la confiance de ses coéquipiers et des supporters. Ensemble, ils sont devenus des figures incontournables du onze de départ…