Ex OM: Dugarry s’en prend (encore) à Deschamps !

L’ancien marseillais Christophe Dugarry, a critiqué la façon de jouer de l’Equipe de France entraînée par Didier Deschamps…

Championne du monde 2018, cette Equipe de France ne plait pas à tout le monde. En effet selon Christophe Dugarry, le jeu des Bleus n’est pas plaisant, alors que cette équipe est constituée de grands joueurs.

L’equipe de france ne cherche pas à jouer– Dugarry

Il s’est exprimé hier sur RMC, après le décès de Michel Hidalgo :

« Bien sûr qu’on veut tous gagner. Mais je pense qu’on est en droit de réclamer à cette génération de la qualité dans le jeu. On a une équipe de grande qualité, on a des joueurs de top niveau mondial et qui jouent dans les plus grands clubs. Vu les joueurs qui la composent, on est en droit de demander à cette équipe de France actuelle, en plus de gagner, du jeu, de la qualité, une identité, ça me parait normal. On peut mal jouer, ça arrive et ce n’est pas grave, mais essayons au moins de jouer et de proposer quelque chose. Ce que je reproche à cette équipe de France, c’est que dès le début du match, elle ne cherche même pas à jouer. Ce n’est pas possible. » Christophe Dugarry— Source: RMC