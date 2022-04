Ex-OM : Durand impressionné par l’OM de Sampaoli

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au FC Nantes 3-2 hier soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Les olympiens ont pris une option pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Jean-Philippe Durand, ancien joueur de l’OM est impressionné par le niveau actuel de l’équipe.

A un mois de la fin de la saison, l’OM, deuxième de Ligue 1 avec six points d’avance sur le trio Rennes-Monaco-Strasbourg est en pôle position pour se qualifier en Ligue des Champions et est encore en lice pour remporter un trophée puisque le club va disputer une demi-finale de la Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam. Les Phocéens reprennent un nouvel élan après la défaite au Parc des Princes contre le PSG dimanche qui a mis fin à la série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues. Reste à savoir si les hommes de Jorge Sampaoli tiendront la cadence pour accrocher la deuxième place et se qualifier pour la C1. Avant la victoire contre le FC Nantes, certains consultants comme Jean-Philippe Durand étaient plus que confiants concernant la fin de saison de l’OM.

Sur le plateau du Late Football Club, Jean-Philippe Durand a donné son avis sur l’effectif et a mis en avant la solidité défensive de l’OM.

C’est une équipe qui est devenue aujourd’hui collectivement très forte. C’est vrai qu’elle a évolué tout au long de cette saison. Là, on la sent très, très solide. On l’a vu notamment pendant ce match de coupe d’Europe en Grèce. Ce n’était pas évident du tout. On voit qu’ils s’appuient sur des bases très importantes. Ils ont une défense qui tient la route. Dans cette fin de championnat, je pense que c’est important d’être costaud. Jean-Philippe Durand – Source : Late Football Club (19/04/2022)

Après cette victoire contre le FC Nantes, l’OM prend de l’avance sur ses concurrents directs et peut compter sur son effectif plus déterminé que jamais à remplir ses objectifs qui sont de se qualifier pour la C1 et d’aller chercher une sixième finale de Coupe d’Europe dans l’histoire du club.

