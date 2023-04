Ex-OM : Enorme coup dur pour William Saliba

Le défenseur d’Arsenal pourrait déclarer forfait pour cette fin de saison et pourrait même être absent pour le prochain rassemblement des Bleus.

Absent depuis le 16 mars

William Saliba est auteur d’une énorme saison avec Arsenal, premier du classement de Premier League. Mais il pourrait déclarer forfait pour la fin de saison à cause d’une blessure au dos. Le défenseur de 22 ans ne joue plus depuis quelques semaines et sera absent face aux joueurs de Pep Guardiola ce mercredi.

Il avait dû rapidement cédé sa place lors du match face au Sporting Portugal en huitième de finale de Ligue Europa le 16 mars dernier et n’est pas réapparu sur un terrain depuis. Le match face à Manchester City est décisif pour la course au titre et Mikel Arteta devra faire sans l’un des piliers de sa défense.

Forfait pour le rassemblement des Bleus ?

Absent depuis plus d’un mois, il pourra l’être jusqu’à la fin de la saison, d’après The Athletic. Incapable de finir un match sans prendre de buts depuis l’absence de William Saliba, les dirigeants d’Arsenal s’inquiètent de cette absence, alors qu’ils jouent le titre face à Manchester City.

Mais l’ancien Marseillais pourrait aussi être absent pour le prochain rassemblement des Bleus, en juin prochain, pour les éliminatoires de l’Euro 2024, face à Gibraltar (16/06) et contre la Grèce (19/06). Appelés par Didier Deschamps en mars dernier, il avait finalement dû renoncer.

A lire aussi : OM : « Les Marseillais méritaient de largement l’emporter »