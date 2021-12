Ex OM : Entre Deschamps et Zidane au PSG… Di Meco a fait son choix !

L’Olympique de Marseille n’a jamais accueilli Zinédine Zidane mais le Marseillais de naissance reste une fierté pour la ville. Selon Eric Di Meco, les supporters seraient plus atteints si l’ancien numéro 10 signait au PSG plutôt que Didier Deschamps.

Cela fait plusieurs semaines que le PSG est à la recherche d’un nouveau coach pour encadrer ses stars et proposer un jeu plus flamboyant que celui de Mauricio Pochettino. Depuis son départ du Real Madrid, le nom de Zinédine Zidane est forcément cité.

Cependant, l’ancienne légende du football français n’a toujours pas donné son accord… Sur les réseaux sociaux, les Marseillais ont bien fait comprendre qu’ils n’apprécieraient pas voir le natif de leur ville signer pour leur rival historique.

Les Marseillais souffriraient plus de voir Zidane au PSG plutôt que Deschamps — Di Meco

Selon Eric Di Meco, les supporters de l’OM seraient plus atteints si Zinédine Zidane signait au PSG plutôt que Didier Deschamps. Souvent cité pour prendre la succession de Pochettino, le sélectionneur de l’Equipe de France a été joueur puis coach à Marseille. Malgré tout, l’aspect affectif est moins fort entre lui et les supporters marseillais.

« Deschamps, quand il part de l’OM, son départ se passe mal. Et même sa période à l’OM a été compliquée, avec son antagonisme avec Anigo. Les supporters préfèrent perdre avec le jeu de Bielsa que de gagner en jouant à la Deschamps. Il y a eu un gros débat sur Deschamps. Partir a été une délivrance pour lui. Peut-être qu’il a souffert de tout cela, plus qu’on ne le pense. Donc Paris, ce n’est pas un problème pour lui. Deschamps n’est pas estampillé OM. Je pense que les Marseillais souffriraient plus de voir Zidane au PSG plutôt que Deschamps » Eric Di Meco – Source : RMC (Moscato Show)