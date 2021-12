OM : Di Meco explique comment Sampaoli a réussi à être second de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille est actuellement second de Ligue 1, juste derrière le PSG et devant le Stade Rennais. Pour Eric Di Meco, Sampaoli a su s’adapter à notre championnat.

Avec cette victoire importante face à Strasbourg ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est glissé à la seconde place de la Ligue 1 et a devancé le Stade Rennais… Le PSG reste cependant encore loin à la première place, malgré la rencontre en moins de l’OM face à Lyon.

Sampaoli a appréhendé le championnat — Di Meco

Sur RMC, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet dans l’émission Rothen s’enflamme. L’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille pense savoir comment Sampaoli a tiré le meilleur de son effectif.

« Sampaoli a dû se rendre compte au fil des matchs qu’il n’avait pas les profils pour jouer comme il le veut ou comment il le faisait au début. Peut-être aussi qu’il a bien appréhendé la Ligue 1. On en avait parlé pour le cas Messi. On a un championnat qui n’est pas le meilleur d’Europe, qui est classé dans les 5/6e en Europe sauf que les joueurs qui viennent chez nous disent : waw, c’est dur parce que tactiquement, c’est en place, ça ne prend pas de risque, c’est bien placé et physiquement c’est aussi un championnat difficile. Messi découvre ce championnat qui est plus dur pour les attaquants, avec moins d’espace que l’Espagne où ça joue beaucoup. Peut-être que Sampaoli appréhendait ce championnat. Pour lui, ça doit être difficile parce que ça n’allait pas dans le sens de ce qu’il voulait faire. En Ligue 1, jouer et trop jouer ne rapporte pas assez de points et il vaut mieux être un peu plus solide, jouer avec des contres (…) C’est un débat philosophique : jouer et ne pas forcément avoir de résultats ou être un peu plus attentiste mais gagner? Quand je jouais, je mettais le résultat avant le plaisir. Quand on est observateurs c’est différent. C’est sûr que je préfère me régaler devant un match mais si tu demandes aux supporters marseillais là, deuxièmes à ce moment de la saison, presque à l’intersaison… Il y en a beaucoup qui signent ! » Eric Di Meco – Source : Rothen S’enflamme sur RMC (13/12/21)