Ex OM – Equipe de France : Deschamps ironise après une question sur Benzema !

En déplacement au Kazakhstan pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps a répondu aux questions des journalistes.

L’Equipe de France a affronté ce dimanche le Kazakhstan pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Grâce à un but de Dembélé et un CSC, les Bleus l’ont emporté 2-0. Kylian Mbappé est entré à l’heure de jeu et a raté un penalty.

C’est un journaliste français qui vous a soufflé la question — DESCHAMPS

A la fin de la rencontre, le sélectionneur français Didier Deschamps était en conférence de presse. Les journalistes du Kazakhstan en ont profité pour poser quelques questions à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

Interrogé sur le cas Karim Benzema qui n’est plus appelé depuis 2015 après l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena, le sélectionneur des Bleus a explosé de rire.

« Oh non ! Même ici ! Allez, on restera sur les autres question . Il y en a un qui vous l’a soufflée ! C’est un journaliste français qui vous a soufflé la question ! » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/03/21)