Ex OM – Eric Di Meco : « Honte à eux ! »

Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a poussé un gros coup de gueule à l’encontre des dirigeants de Ligue 1 qui auraient contacté le président de la République pour mettre un terme au championnat de France.

Pour leurs petits intérêts personnels ils ont faussé une compétition — DI MECO

« Le championnat s’est arrêté et cela va être désormais difficile de reprendre. Le lendemain de la prise de décision j’avait dis que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient arrêté aussi vite. Cette lettre de Čeferin (président de l’UEFA, ndlr) vient en plus enfoncer le clou en disant qu’il n’y avait même pas de deadline pour clôturer les championnats. Il ya maintenant des trucs qu’il va falloir creuser car on apprend qu’il y aurait eu des événements qui se sont passés en sous main. Des présidents de club seraient intervenus auprès du président de la République pour arrêter le championnat. Si c’est le cas, honte à eux. Pour leurs petits intérêts personnels ils ont faussé une compétition. » Eric Di Meco – Source: RMC

