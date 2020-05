Ex OM : Eric Di Meco pour un énorme coup de gueule dans l’affaire Rabiot !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’affaire Adrien Rabiot. Il ne comprend pas comment on peut taper sur l’ancien joueur du PSG alors que l’entrainement n’a toujours pas repris du côté de la Juventus.

L’ancien joueur du PSG Adrien Rabiot fait encore parler de lui. Et pour cause, selon la presse italienne, il aurait décidé de faire grève car il serait en désaccord avec la décision de la Juventus de baisser les salaires des joueurs. Sur les ondes de RMC, dans l’émission Team Duga, l’ex joueur emblématique de l’OM Eric Di Meco a poussé un gros coup de gueule contre les médias qui lui tombent déjà dessus alors que l’entrainement n’a pas encore repris à Turin :

Mais vous êtes devenus fous ou quoi ?

« Je ne comprends pas. Je veux bien qu’il y ait un délit de sale gueule avec Rabiot, mais je ne comprends pas comment on peut dire qu’il fait grève alors que la reprise est le 18 et qu’on est le 12. Tu sais quoi ? Si vous voulez, le 19, s’il n’a pas été là le 18, on en parle. Mais vous êtes devenus fous ou quoi les gars ? Il n’est pas en retard ! », Eric Di Meco – Source : RMC Sport