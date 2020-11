Ex-OM : Évra continue de s’afficher sur les réseaux sociaux…

La carrière marseillaise de Patrice Évra aura été courte mais mouvementée. Désormais à la retraite, il continue malgré tout d’occuper l’actualité. Enfin, comme il peut…

Sur ses réseaux sociaux, il a ainsi posté une petite vidéo « spéciale Halloween » déguisé en Batman. Avec son humour caractéristique, il saute dans tous les sens, danse puis s’installe dans son bolide en demandant aux spectateurs « de ne pas être jaloux » puis termine par son fameux « I love this game ».

🗣🎶 « Happy Halloween ! Happy Halloween !!! I LOVE THIS GAME ! » 🎵 🦇 Patrice Evra est déjà méga hyper chaud pour Halloween et il a trouvé le déguisement parfait : Batman, sa Batmobile et le pas de danse qui va avec. Exceptionnel !#PLRMC pic.twitter.com/4TEirbkIP3 — RMC Sport (@RMCsport) October 31, 2020





IL M’A DIT QUE J’ÉTAIS UN SINGE (…) J’AI RÉAGI PAR CE QUE JE SUIS HUMAIN — EVRA

« Il m’a dit que j’étais un singe et il me menaçait de me trancher la gorge ainsi que la gorge de mes enfants. J’ai réagi parce que je suis humain. Depuis j’ai beaucoup médité et ça aide ».

Patrice Evra – Source : The Guardian – 24/08/2020