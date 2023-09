Cet ex de l’OM pointe du doigt Marcelino

Alors que l’OM menait 1-0 et était en supériorité numérique contre Nantes, vendredi dernier, le club n’a fait mieux qu’un nul 1-1. Le même scénario un score nul s’était déjà produit contre le FC Metz, le 18 août dernier. Fabien Laurenti, (ex OM entre 2002 et 2004) pointe les faiblesses de l’OM dans ce match, lors d’une interview accordée à la Provence.

Nantes – OM : « Je n’ai pas très bien compris le fait que Marcelino ne fasse qu’un seul changement », avoue Fabien Laurenti#OM #TeamOM #Fhttps://t.co/kT33qw8Kye — La Provence OM (@OMLaProvence) September 2, 2023

On sent que ça ronronne

»Même si l’OM a pris pas mal de buts, je trouve que défensivement on a une assise intéressante avec des joueurs qui se connaissent, explique Fabien Laurenti, à la Provence, hier. Ça rassure. Dans l’animation offensive on a l’impression qu’ils ont du mal à se trouver. Et que les connexions ont du mal à se faire. Certaines fois l’OM marque par des exploits individuels. On sent que ça ronronne qu’il y ait une idée mais que ce n’est pas très clair. C’est difficile d’analyser la performance de Correa. Il va falloir lui laisser du temps pour s’acclimater, soyons patients. »

Marcelino n’a fait qu’un seul changement

« Je n’ai pas très bien compris le fait que Marcelino ne fasse qu’un seul changement, poursuit Fabien Laurenti. On peut aussi se poser des questions sur le timing du remplacement vu ce qu’ont produit les Marseillais sur l’animation offensive en seconde période. Ça a été très pauvre mis à part les dix dernières minutes où ils ont poussé. Hormis l’entrée de Ndiaye, j’aurais aimé voir Ounahi ou Mughe. Il aurait pu apporter un peu de profondeur et de vitesse. Est-ce qu’ils pensaient que le match était plié car ils dominaient déjà à onze contre onze ? C’est problématique car c’est la deuxième fois que cela arrive et les Marseillais n’ont pas pu revenir avec les trois points. »