Pierre Mènes pointe du doigt un désastre dans le mercato de OM

L’OM n’a pu faire mieux qu’un nul 1-1 face au Nantes, vendredi dernier. Les hommes de Marcelino menaient pourtant 1-0 et était en supériorité numérique durant presque toute la partie. Pierre Ménès (ex Canal+) a exposé les nombreuses faiblesses de l’OM durant la rencontre.

L’OM a ouvert le score à la 4e minute grâce à Ismaïla Sarr. Puis les Marseillais étaient à 11 contre 10, à partir de la 9e minute après l’expulsion de Bastien Meupiyou pour une faute sur Sarr. Nantes a égalisé à la 39e minute grâce à Mostafa Mohamed et a tenu ce point du match nul. Un scénario identique après le nul 2-2 contre Metz, le 18 août dernier, Pierre Ménès (ancien journaliste à Canal+), a souligné, sur sa chaine YouTube, le manque d’envie de l’OM face aux Canaries.

On se dit que tout va rouler, mais non

« Marseille avait pourtant commencé ce match de façon idéale, explique Pierre Ménès, le 2 septembre, sur sa chaine YouTube. Ils ont ouvert le score par Sarr qui avait bien suivi un tir de Vitinha, mal repoussé par Descamps. Juste derrière il y a l’expulsion du jeune Meupiyou, pour une faute sur Sarr. Donc Marseille mène 1-0 et à 11 contre 10 à 11 minutes de jeu, on se dit que tout va rouler. Mais non, rien ne va rouler. Marseille va s’arrêter de jouer et subir assez rapidement l’égalisation de Mohamed sur un bon centre de Simon. Et derrière plus rien de la part de Marseille, mis à part une pression en fin de match. »

Le duo Veretout-Rongier ne fait pas de différences au milieu

« Il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe, poursuit Pierre Ménès. Déjà le duo Veretout-Rongier ne joue que latéralement. Et ce n’est pas avec deux joueurs de ce niveau que tu peux espérer faire des différences au milieu. Dans cet esprit je trouve que la vente de Guendouzi est un désastre. Et le fait de ne pas utiliser Ounahi en est un autre. Correa après deux petits dribbles en début de match, plutôt pas mal a été dramatique et surtout exaspérant dans son attitude. Bref, rien ne va. »