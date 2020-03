Ex OM: Fabregas « Nasri, le même niveau technique que moi »

L’ancien marseillais Samir Nasri a joué avec Fabregas à Arsenal. L’espagnol s’est montré très élogieux envers le petit prince de Marseille…

Samir Nasri a quitté l’Olympique de Marseille en 2008 pour rejoindre Arsenal, contre une somme de 15 millions d’euros. Cesc Fabregas, a loué les qualités techniques de son ancien coéquipier dans une interview accordé à Arseblog.

A lire : OM : DISCUSSIONS ENTRE EYRAUD ET VILLAS-BOAS REPORTÉES ?

Il est aussi revenu sur le manque d’investissement de certains joueurs à Arsenal:

» Vous perdez un match, vous êtes dans le bus, détruit, et vous entendez des joueurs rire, pensant à l’endroit où ils sortiront plus tard. Nous jouions un beau football et j’aimais cet aspect des choses, mais je me mettais la pression pour diriger, pour tout faire et à un moment donné, je me sentais un peu seul. Surtout au cours des deux ou trois dernières années, j’ai senti que Robin et Samir Nasri étaient les seuls joueurs – ce n’est pas arrogant à dire, c’est ce que je ressentais à l’époque – qui étaient à mon niveau mentalement et techniquement. » Cesc Fabregas — Source: RMC Sport

PODCAST! My exclusive interview with former Arsenal captain @cesc4official is now available to everyone.

It’s a very open, honest chat about his time at the club, Arsene Wenger, leaving, coming back to England and LOADS more. Hope you enjoy it.https://t.co/FDXePdodyf #afc pic.twitter.com/VMPQzuwtwD

— arseblog (@arseblog) March 24, 2020