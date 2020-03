OM : Discussions entre Eyraud et Villas-Boas reportées ?

A la fin du mois de février, André Villas-Boas avait évoqué une réunion avec son président afin de faire un point sur les moyens disponibles cet été pour construire l’équipe avant la saison 2020/2021. Le Coronavirus a décalé ce rendez-vous…

Selon La Provence, l’entretien entre le coach portugais et son président Jacques-Henri Eyraud a été reporté. En raison de la pandémie du coronavirus, tout est en stand by à l’OM, les salariés du club sont au chômage partiel.

Pour rappel, AVB avait évoqué le mercato estival en pointant du doigt le fait qu’il ne connaissait pas les directives du club à ce sujet.

« On a un problème évident de ventes. La position sur City est une alerte. On va voir de ce qui va se passer avec le tribunal arbitral du sport. Le club reste plus important pour les années à venir que la saison prochaine. Il faut malheureusement vendre des joueurs. Le plus important pour nous est de trouver le chemin vers lequel on se dirige. Il faut déjà préparer la saison prochaine, c’est notre responsabilité avec Andoni (Zubizarreta). Il faut commencer à contacter les joueurs qui nous intéressent. On va démarrer ces questions prochainement avec Andoni (Zubizarreta) ». André Villas-Boas – Source : Conférence de presse