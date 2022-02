Ex OM : Fin d’aventure pour Bielsa ?

En difficulté au classement en Premier League avec Leeds, Marcelo Bielsa n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain.

Le doute plane toujours sur son avenir. Marcelo Bielsa n’a toujours pas prolongé son contrat avec Leeds qui expire en juin prochain. En poste sur le banc des Peacocks pour la quatrième saison consécutive, El Loco est en difficulté au classement en Premier League. Positionné à la quinzième place, Leeds peine à creuser l’écart avec ses poursuivants dans la lutte pour le maintien.

Marcelo Bielsa bientôt remplacé ?

À lire aussi : OM : Les coulisses de la démission de Marcelo Bielsa !

À en croire les informations révélées par The Athletic, les dirigeants de Leeds commenceraient à se poser des questions sur l’avenir de Marcelo Bielsa. À tel point que le média croit savoir qu’ils ne souhaiteraient pas prendre le risque de le prolonger au cas où le club descendrait en Championship. Alors qu’ils auraient aimé le conserver ces dernières semaines, les résultats des Peacocks sont de moins en moins en faveur de l’Argentin. En cas de départ d’El Loco, le club anglais aurait ciblé deux profils : Jesse Marsch et Ernesto Valverde. Reste à savoir de quelle manière évolueront les discussions entre tous les parties d’ici les prochaines semaines.

Marcelo Bielsa me fait venir dans son bureau pour découvrir la lettre – Nico Faure

À travers une interview accordée à Foot Mercato, Nico Faure avait raconté qu’il avait fait ses débuts en tant qu’interprète seulement deux jours avant que Marcelo Bielsa annonce sa démission de l’OM dès la fin de la première journée de championnat face à Caen, le 8 août 2015. Un moment dont il se rappelle encore.

« Je suis rentré en 2014 en Espagne et c’est en 2015 que je fais ma première interprétation avec Marcelo Bielsa, l’avant-match contre Caen. D’un côté je le vis super bien, parce que je suis supporter de l’OM, mon père aussi. J’étais content que ma première ce soit l’OM, que ce soit Bielsa que j’avais beaucoup suivi. Je me disais que c’était magnifique. Il y a la défaite qui m’ennuie, évidemment, et puis, deux minutes avant la conférence de presse, Marcelo Bielsa me fait venir dans son bureau pour découvrir la lettre. Il me demande si je pouvais faire la traduction des propos en Français. Il m’a fait lire la lettre trois fois avec son doigt sur toutes les lignes pour être sûr. On fait une conférence de presse normale, jusqu’au moment où il me fait lire la lettre. Là, tu vois tous les journalistes qui débarquent, ça a fait comme un tremblement terre. Grosse pression, je me dis que je ne dois pas me planter. J’avais mon père et mon frère qui m’attendaient pour rentrer, c’était mon anniversaire en plus. Je l’ai bien vécu parce que j’étais content. Bosser pour l’OM c’était un rêve de gosse. Dès que j’ai lu la lettre, j’ai su que les problèmes allaient arriver. » Nico Faure – Source : Foot Mercato (30/12/2021)