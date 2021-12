OM : Les coulisses de la démission de Marcelo Bielsa !

Sa voix n’est pas inconnue. Nico Faure est celui qui s’occupe de traduire les mots des entraîneurs en conférence de presse. Parmi ceux qu’il a côtoyés : Marcelo Bielsa ou encore de Jorge Sampaoli…

De nombreux supporters de l’OM le connaissent. Que ce soit grâce aux conférences de presse ou aux réseaux sociaux. Nico Faure est le traducteur de nombreux coaches. Depuis qu’il a débuté, il a notamment eu le privilège de traduire les mots de Marcelo Bielsa lors de son passage à l’OM. Depuis plus récemment, il s’occupe désormais de le faire pour Jorge Sampaoli.

À travers une interview accordée à Foot Mercato, il raconte qu’il fait ses débuts en tant qu’interprète seulement deux jours avant que Marcelo Bielsa annonce sa démission de l’OM dès la fin de la première journée de championnat face à Caen, le 8 août 2015. Un moment dont il se rappelle bien.

Marcelo Bielsa me fait venir dans son bureau pour découvrir la lettre – Nico Faure

« Je suis rentré en 2014 en Espagne et c’est en 2015 que je fais ma première interprétation avec Marcelo Bielsa, l’avant-match contre Caen. D’un côté je le vis super bien, parce que je suis supporter de l’OM, mon père aussi. J’étais content que ma première ce soit l’OM, que ce soit Bielsa que j’avais beaucoup suivi. Je me disais que c’était magnifique. Il y a la défaite qui m’ennuie, évidemment, et puis, deux minutes avant la conférence de presse, Marcelo Bielsa me fait venir dans son bureau pour découvrir la lettre. Il me demande si je pouvais faire la traduction des propos en Français. Il m’a fait lire la lettre trois fois avec son doigt sur toutes les lignes pour être sûr. On fait une conférence de presse normale, jusqu’au moment où il me fait lire la lettre. Là, tu vois tous les journalistes qui débarquent, ça a fait comme un tremblement terre. Grosse pression, je me dis que je ne dois pas me planter. J’avais mon père et mon frère qui m’attendaient pour rentrer, c’était mon anniversaire en plus. Je l’ai bien vécu parce que j’étais content. Bosser pour l’OM c’était un rêve de gosse. Dès que j’ai lu la lettre, j’ai su que les problèmes allaient arriver. » Nico Faure – Source : Foot Mercato (30/12/2021)

Sampaoli, pour moi, c’est encore plus haut que Bielsa – Nico Faure

Le 10 mars dernier, Jorge Sampaoli est nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille. À nouveau, le club phocéen fait appel à Nico Faure pour traduire les mots du technicien argentin.

« Le dernier match avant le COVID de l’OM contre Amiens, j’étais au stade parce que j’ai posé ma voix et fait le script de l’OM Tour. Je n’ai plus rien eu pendant la pandémie. Finalement Sampaoli arrive. J’étais en vacances quand la saison a commencé et donc, j’ai pu faire en présentiel les deux premiers matches. Au départ, l’OM avait quelqu’un sur place. Mais quand je sais que ça ne se fait pas avec lui, je me dis que c’est mon moment. Sampaoli, pour moi, c’est encore plus haut que Bielsa. J’ai commencé à le suivre quand il était au Chili en 2011 quand je commentais les matches, je suis devenu fou de lui, je l’ai suivi partout. Je me suis dit qu’il fallait que je trouve absolument une solution. C’était impossible, avec ma famille, de venir habiter à Marseille, par contre, ils ont lancé l’idée de faire en visio les avants-matches de Ligue 1. Cela me permet de continuer… L’interprétation, ça se perd vite, ça demande beaucoup. Donc là j’en fais toutes les semaines. » Nico Faure – Source : Foot Mercato (30/12/2021)