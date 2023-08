EX-OM: Gerson fait son mea culpa !

Après avoir échangé des coups-de-poing avec son coéquipier Guillermo Varela lors d’un entraînement. L’international uruguayen a subi une fracture du nez après le coup reçu au visage. Gerson a présenté ses excuses dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

L’ancien milieu de l’OM, Gerson, avait échangé des coups-de-poing ce mardi avec son coéquipier Guillermo Varela lors d’un entraînement de Flamengo selon le site Globo Esporte. Une bagarre qui a débuté après une faute du milieu brésilien de 26 ans sur le défenseur uruguayen.

D’après les informations de plusieurs médias locaux, Varela avait dû être envoyé à l’hôpital pour soigner une fracture du nez.

Gerson fait son mea- culpa

Amigo e companheiro de trabalho, @guille_varela4, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no… pic.twitter.com/5pnq78z9zn — Gerson Santos (@GersonSantos08) August 17, 2023

Le joueur de Flamengo à présenter ses excuses à son coéquipier sur son compte Instagram: « Ami et collègue, comme nous en avons parlé et l’avons compris hier matin, les erreurs font partie de nous. Nous sortirons encore plus grands et meilleurs de tout cela. Je prolonge ici notre accolade d’hier. Que ton rétablissement de ta blessure au genou soit rapide et reviens avec nous dès que possible. »

De son côté, Varela a également apaisé les tensions avec un message sur son compte X : « Merci pour le soutien, nous avons toujours eu une bonne amitié et nous apprenons toujours de nos erreurs. Maintenant, il est temps de récupérer et de revenir meilleur. Allons-y ! »