Le constat terrible de Riolo qui fustige l’OM après son élimination

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’Olympique de Marseille. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Daniel Riolo a vivement critiqué dans l’After Foot l’élimination du club olympien contre une équipe aussi faible à ses yeux.

Au terme d’une rencontre cruelle, largement dominée par l’OM, le Panathinaïkos se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, le club phocéen ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions après son élimination en troisième tour préliminaire (2-2, 3-5 tab). Une terrible désillusion selon Daniel Riolo au vu de la faiblesse de l’opposition.

A LIRE AUSSI: OM: Les probables titulaires face à Metz !

🎙 @DanielRiolo sur l’OM : « Ce qui est catastrophique, c’est de perdre contre cet adversaire là. Notre football n’y arrive jamais avec ce tour préliminaire. Oui ils ont fait un bon match, oui il y a eu l’arbitrage, mais il y en marre que nos clubs perdent contre ces équipes. » pic.twitter.com/qTLWwanOUL — After Foot RMC (@AfterRMC) August 17, 2023

« Notre football n’y arrive jamais avec ce tour préliminaire »

« Ce qui est catastrophique, c’est de perdre contre cet adversaire là. Notre football n’y arrive jamais avec ce tour préliminaire. Les Marseillais ont une saison à jouer, ils vont viser le podium. L’Europa League peut permettre de viser une belle aventure. Évidemment que tout n’est pas encore fini. Toute l’analyse d’après match de Longoria est juste. Mais forcément, quand tu changes les joueurs et l’entraîneur en cours de saison, c’est compliqué d’être tout de suite performant, a constaté le consultant de RMC Sport.

À chaque fois que tu te cherches des excuses et des arguments, tu te heurtes à un mur. Oui l’OM a fait un bon match, oui il y a eu des décisions arbitrales plus que douteuses, évidemment. Mais c’était seulement le Panathinaïkos. Il y en a marre que nos clubs perdent contre ces équipes là. C’est pas possible. Je ne le digère pas » a ajouté le journaliste.