Ex OM: « Gignac est le meilleur joueur de l’histoire des Tigres ! »

Ce week-end, très peu de championnats ont maintenus leurs matchs… Mais c’est le cas du Mexique où évolue André-Pierre Gignac qui continue de briller !

Depuis vendredi, le championnat français a été suspendu par la LFP. Par conséquent, pas de matchs de l’Olympique de Marseille ! En Mexique en revanche, le championnat est maintenu ce qui permet à Gignac de continuer de briller avec les Tigres . Et pour cet expert du football mexicain, l’ancien marseillais est rentré dans l’histoire…

Il a marqué l’histoire du club

A LIRE AUSSI :Coronavirus : Des nouvelles de Mendy, les joueurs de Gremio ne prennent pas de risque, Garay contaminé… Les buzz foot de ce dimanche !

Il s’est exprimé au micro de RMC :

» C’est le meilleur joueur des Tigres de l’histoire, il a clairement marqué l’histoire de ce club et continue de la faire. Même si il est un peu moins influent dans le jeu, il continue de marquer des buts. Gignac dans 50 ans il restera une légende des Tigres, le stade de ce club c’est le plus bouillant du pays. Gignac a fait l’un de ses premiers match contre River en Libertadores, c’est normal que tu sois marqué a vie avec ce genre d’ambiance. » Nicolas Cougot, spécialiste du foot sud-américain — Source: After Foot RMC