Ex OM : Gignac et Payet en feu !

À respectivement 38 et 37 ans, André Pierre Gignac et Dimitri Payet continuent de briller de l’autre côté de l’Atlantique et nous prouvent que leur âge n’a toujours pas entamé leur immense talent. Ce week-end, les deux ex-olympiens nous ont encore régalé avec des buts splendides !

Ce week-end, les Tigres de « Dédé » Gignac affrontaient Puebla à domicile dans le cadre de la 11ème journée de la LigaMX, l’occasion pour André Pierre Gignac d’inscrire son 5ème but de la saison sur un magnifique coup franc à 30m des buts adverses.

🤯🇫🇷 QUEL COUP-FRANC D’ANDRÉ-PIERRE GIGNAC ! 🔥⚽️ Cinquième but de la saison pour le Français qui permet aux Tigres d’ouvrir le score face à Puebla sur ce GOLAZO : pic.twitter.com/aClaSOxglh — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) October 5, 2024

De son côté, Dimitri Payet poursuit son idylle brésilien sous les couleurs de Vasco de Gama. En effet, après avoir sauvé le club de la relégation la saison dernière, le maestro français continue d’éblouir les pelouses du pays du football grâce à son aisance technique toujours aussi déconcertante. L’ancien marseillais nous l’a encore prouvé hier soir, lors de la 29ème journée du championnat brésilien avec une magnifique frappe du pied droit qui est venue se loger dans la lucarne droite du portier adverse. Cependant, cela n’a pas suffit aux siens qui n’ont pas réussi à se défaire de Juventude (1-1).

GOLAÇO DO PAYET! VASCO 1-1 JUVENTUDE! pic.twitter.com/t6cw3SZtMv — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 6, 2024

