Ex OM – Gignac : « Le club mérite d’être en Europe tous les ans ! »

En live sur le compte Instagram de Sat L’Artificier, André Pierre Gignac s’est exprimé sur le retour de l’OM en Ligue des Champions. L’actuel buteur des Tigres est très heureux de revoir son club de coeur dans la compétition européenne.

André Pierre Gignac n’a jamais caché son attachement pour l’Olympique de Marseille, même depuis son départ. Lui qui a évolué sous les couleurs du club de 2010 à 2015 a connu les dernières aventures marseillaises en Ligue des Champions.

J’espère qu’on a trouvé la constance pour le faire chaque année — GIGNAC

Interrogé au sujet de la récente qualification en C1 des joueurs de Villas-Boas, l’ancien buteur a exprimé sa joie en Live sur Instagram avec le rappeur marseillais Sat L’artificier.

« Ils ont les joueurs qu’il faut. J’étais comme un fou pour eux. Ils ont fait une super saison, un truc vraiment beau ! Ils vont retrouver la Ligue des Champions… C’est ce qu’ils méritent la vérité. Le club mérite d’être en Europe tous les ans. J’espère qu’on a trouvé la constance pour le faire chaque année et qu’on va faire un beau parcours. A chaque fois on a une poule de fou. J’espère que là ce sera un bon groupe et qu’on sera intraitable au Vélodrome. C’est une arme spéciale pour les gros matchs ! »

André-Pierre Gignac – Source : Instagram