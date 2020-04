OM – Gignac : « On s’était embrouillés avec Deschamps à Marseille, mais… »

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille André Pierre Gignac a évoqué le travail de Didier Deschmaps dans les colonnes du journal L’Equipe. Il loue notamment son management « des égos »

André Pierre Gignac n’a pas toujours eu de bonne relations avec son ancien coach Didier Deschamps à l’OM. Les deux hommes se sont ainsi chauffés à plusieurs reprises, mais se sont également réconciliés en équipe de France. Dans les colonnes du journal L’Equipe APG évoque le management du sélectionneur des bleus :

On s’était embrouillés à Marseille — AP. Gignac

« C’est un génie de la gestion des égos. Le pragmatisme du mec, c’est un truc de ouf. On s’était embrouillés à Marseille, c’est sorti dans les médias, mais quand il a décidé de me rappeler en équipe de France, il n’a pas eu peur. Il veut juste la meilleure équipe possible » André Pierre Gignac – Source : L’Equipe :