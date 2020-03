Ex OM : Gomis évoque la pression du Vélodrome !

Dans un entretien accordé à Europe 1, l’international français Bafetimbi Gomis a avoué qu’il n’avait pas connu de pression aussi grande qu’à l’Olympique de Marseille.

Sous contrat avec l’OM en 2016/2017, Bafetimbi Gomis avait enchaîné les buts sous le maillot bleu et blanc. L’ancien joueur de l’ASSE et de Lyon n’avait malheureusement pas trouvé d’accord avec les dirigeants pour rester plus.

Tu ne sais pas ce qu’est la pression tant que tu n’as pas joué à l’OM — GOMIS

Critiqué pour son style de jeu atypique, il a tout de même marqué 21 buts en 34 rencontres avec l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Europe 1, l’actuel buteur Al-Hilal FC a affirmé que la pression à Marseille était au dessus ce qu’il avait connu avant.

« Tu ne sais pas ce qu’est la pression tant que tu n’as pas joué à l’OM, un club où tu signes un contrat avec les dirigeants.. et les supporters »

Bafetimbi Gomis – Source : Europe 1